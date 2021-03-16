إيد على إيد نعمر.. خلايا نخل بمشروع الطريق الحر بنها - المنصورة.. فيديو

القليوبية فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من موقع العمل بمشروع إنشاء الطريق الحر "بنها - المنصورة" بالبر الشرقى للرياح التوفيقى، حيث تجد خلايا نحل تعمل بكل طاقتها للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيتات المحددة، ضمن المشروع القومى للطرق، حيث يتم تنفيذ الطريق على مرحلتين الأولى من "بنها حتى ميت غمر" بطول 30 كم، والثانية من ميت غمر حتى المنصورة، بإجمالى طول طول 73 كم من بنها وحتى المنصورة.

وينطلق المشروع من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منه، وذلك في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم، بتكلفة 4,3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع 4 حارات مرورية بالإضافة إلى طريق خدمى، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية.

وبالنسبة للكبارى العلوية هى "كوبرة قنطرة بحر مويس، وكوبرى جمجرة، وكوبرى أسنيت، وكوبرى كفر شكر، وكوبرى المنشأة الكبرى، وكوبرى صهرجت، وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد"، وكذلك إنشاء 8 كبارى سطحية، وتنفيذ حاجز خرسانى خاص بجنابية الرياح بالإضافة إلى إنشاء 13 مأخذ رى.

كما سيتم ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، واتجاه المرور سيكون بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، وسيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

أعمال ربط الدائرى الإقليمى بالطريق الجديد



العمل بالمشروع



العمل قائم على قدم وساق



تغطية الجانبية الشرقية للرياح



جانب من العمل بالمشروع القومى



جانب من سير العمل بالمشروع