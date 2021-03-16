اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إيد على إيد نعمر.. خلايا نخل بمشروع الطريق الحر بنها - المنصورة.. فيديو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:24 م
إيد على إيد نعمر.. خلايا نخل بمشروع الطريق الحر بنها - المنصورة.. فيديو سير العمل بالمشروع
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من موقع العمل بمشروع إنشاء الطريق الحر "بنها - المنصورة" بالبر الشرقى للرياح التوفيقى، حيث تجد خلايا نحل تعمل بكل طاقتها للانتهاء من المشروع وفقا للتوقيتات المحددة، ضمن المشروع القومى للطرق، حيث يتم تنفيذ الطريق على مرحلتين الأولى من "بنها حتى ميت غمر" بطول 30 كم، والثانية من ميت غمر حتى المنصورة، بإجمالى طول طول 73 كم من بنها وحتى المنصورة.

وينطلق المشروع من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منه، وذلك في المسافة من  بنها حتى ميت غمر بطول 30 كم، بتكلفة 4,3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع 4 حارات مرورية بالإضافة إلى طريق خدمى، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية.

وبالنسبة للكبارى العلوية هى "كوبرة قنطرة بحر مويس، وكوبرى جمجرة، وكوبرى أسنيت، وكوبرى كفر شكر، وكوبرى المنشأة الكبرى، وكوبرى صهرجت، وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد"، وكذلك إنشاء 8 كبارى سطحية، وتنفيذ حاجز خرسانى خاص بجنابية الرياح بالإضافة إلى إنشاء 13 مأخذ رى.

كما سيتم ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، واتجاه المرور سيكون بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، وسيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

أعمال ربط الدائرى الاقليمى بالطريق الجديد

أعمال ربط الدائرى الإقليمى بالطريق الجديد

 

العمل بالمشروع
العمل بالمشروع

 

العمل قائم على قدم وساق
العمل قائم على قدم وساق

 

تغطية الجانبية الشرقية للرياح
تغطية الجانبية الشرقية للرياح

 

جانب من العمل بالمشروع القومى
جانب من العمل بالمشروع القومى

 

جانب من سير العمل بالمشروع
جانب من سير العمل بالمشروع

 

سير العمل بالمشروع
سير العمل بالمشروع

 


اخبار القليوبية

محور شرق الرياح التوفيقى

طريق حر شرق الرياح التوفيقى

اخبار مصر

بنها ميت غمر

بنها المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق كوبرى جمجرة على الرياح التوفيقى "بنها – المنصورة" لمدة شهر ونصف

السبت، 13 مارس 2021 12:49 م

10 معلومات عن المرحلة الأولى لمشروع الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:10 ص

إصابة شخصين بحادث سقوط سيارة ملاكى بالرياح التوفيقى فى بنها

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:38 م

رئيس قطاع الخزانات بالرى يتفقد عملية ترميم كوبرى جمجرة على الرياح التوفيقى

الأحد، 31 يناير 2021 03:16 م

محافظ الدقهلية يكشف الموافقة على نزع المكلية لتنفيذ محور شرق الرياح التوفيقى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:26 م

محافظ القليوبية يقود جولة مفاجئة أسفل كباري الرياح التوفيقي لإزالة الباعة الجائلين

الإثنين، 17 أغسطس 2020 07:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة