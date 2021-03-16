إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق ، بعد الجامعة العمالية، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام .

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق ، بعد الجامعة العمالية ، نتج عنه إصابة 7 أشخاص .

وبإجراء الكشف الطبى عليهم بمستشفى كفر الشيخ العام ، تبين إصابة " أبو المجد حسن حسن، 22 سنة ، و سلام أحمد إبراهيم، 41 سنة، وأحمد أحمد خضر، 50 سنة، ومحمد إبراهيم عطية، 30 سنة ، وأيه محمد عبد المطلب صلاح، 26 سنة، مقيمة بسيدى سالم، ومنار محسن عوني، 32سنة ، مقيمه بسيدى سالم، ومها عبد العزيز عبد الرازق،29 سنة، مقيمة بقرية دمرو" ، وجارى إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.