إصابة 3 عمال بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة منزلية فاسدة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، 3 عمال من بينهم شقيقين مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد، وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 3 عمال بحالة إعياء عقب تناولهم طعاما منزليا فاسد وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى تحت الرعاية الطبية العاجلة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد محمد أبوالعطى، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول 3 عمال تتراوح أعمارهم ما بين 22 و23 سنة إلى مستشفى البلينا المركزى جنوب المحافظة، ويقيمون دائرة المركز مصابين "بحالة إعياء وقيئ مستمر" إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

بالانتقال وسؤالهم قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ولم يتهموا أحد بالتسبب فـي ذلك، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.