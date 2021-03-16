اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 05:16 م
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:49 م
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

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أصيب 13 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص بالقرب من كمين المطمر بدائرة مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
 
كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص.
 
بالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من كمين المطمر بمركز ساحل سليم.
 
تم نقل المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.
 
 

 


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