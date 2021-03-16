إصابة ربة منزل فى انهيار سلم بعقار بشارع البوستة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت ربة منزل بالشرقية، بسحجات وكدمات، فى انهيار سلم بعقار مكون من 4 طوابق، بشارع البوستة دائرة قسم أول الزقازيق، وقامت الحماية المدنية بالتعامل مع البلاغ، وإخراج ربة منزل وطفلة رضيعة من الطابق الرابع، فيما تم نقل المصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول الزقازيق يفيد بلاغا بانهيار سلم بعقار بدائرة القسم.

تبين من التحريات انهيار سلم عقار مكون من 4 طوابق، بشارع البوستة دائرة قسم أول الزقازيق بمدينة الزقازيق، وأسفر عن إصابة مواطنة، وتم إخطار الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وتم إخراج ربة منزل وطفلة رضعية من الطابق الرابع، دون حدوث إصابات أخرى بين سكان العقار.