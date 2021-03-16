إحالة 16 طبيبا و6 ممرضين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالوحدات الصحية بكفر شكر

قامت لجنة إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، بالمرور على المنشآت والوحدات الصحية لمتابعة ومراقبة الانضباط، ومدى الالتزام بالقوانين والخدمات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة، أنه تبين أثناء المرور على الوحدة الصحية بقريتى برقطا والشقر، غياب 16 طبيبا و 6 ممرضين بإجمالى 22 طبيبا وممرضا وتم إحالتهم للتحقيق الفورى، حيث تمت الحملة بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة على المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة، والعمل على خدمة جموع المرضى.
ومن ناحيته أكد رئيس المدينة، فى بيان له، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام ومتابعة التزام المنشآت والوحدات الصحية والمستشفى المركزى، بالقوانين والخدمات الصحية والطبية اللازمة المقدمة للمرضى، والعمل على رفع كفاءة تقديم كافة الخدمات، والقضاء على جميع المشكلات والعمل على تقديم الحل الفورى لها.
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