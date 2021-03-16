إحالة 16 طبيبا و6 ممرضين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالوحدات الصحية بكفر شكر

القليوبية فريق المحافظات

قامت لجنة إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، بالمرور على المنشآت والوحدات الصحية لمتابعة ومراقبة الانضباط، ومدى الالتزام بالقوانين والخدمات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، أنه تبين أثناء المرور على الوحدة الصحية بقريتى برقطا والشقر، غياب 16 طبيبا و 6 ممرضين بإجمالى 22 طبيبا وممرضا وتم إحالتهم للتحقيق الفورى، حيث تمت الحملة بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة على المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة، والعمل على خدمة جموع المرضى.

ومن ناحيته أكد رئيس المدينة، فى بيان له، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام ومتابعة التزام المنشآت والوحدات الصحية والمستشفى المركزى، بالقوانين والخدمات الصحية والطبية اللازمة المقدمة للمرضى، والعمل على رفع كفاءة تقديم كافة الخدمات، والقضاء على جميع المشكلات والعمل على تقديم الحل الفورى لها.