إحالة موظفتين بالضرائب العقارية فى الشرقية للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية فى بلبيس بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة موظفتين بمأمورية الضرائب العقارية، فى القضية رقم 626 لسنة 2020 نيابة بلبيس الإدراية، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهما بالتسبب فى تخفيض القيمة الإيجارية لبعض العقارات ما أضر بأموال الجهة التى تعملان بها وضياع حق من حقوق الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار إيهاب عادل، مدير نيابة بلبيس الإدارية أن الموظفتين فى غضون شهور مايو ويونيو ويوليو من عام 2020 المنقضى، لم يراعيا إنجاز العمل المنوط بهما ولم يحافظا على أموال الجهة التى يعملان بهما، واتيا تقصيرا من شأنه أن يؤدي ضياع حق من حقوق الدولة.
وكشفت التحقيقات قيامهما بالتراخى عن إنجاز إجراءات العرض بمركزة الطعن فى شأن أوراق الطعون والتراخى فى مخاطبة هيئة قضايا الدولة وترتيب عليه تخفيض القيمة الإيجارية لبعض العقارات مما أضر بأموال الجهة التى تعمل بها وضياع حق من حقوق الدولة.
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