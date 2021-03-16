إحالة موظفتين بالضرائب العقارية فى الشرقية للمحاكمة التأديبية

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار إيهاب عادل، مدير نيابة بلبيس الإدارية أن الموظفتين فى غضون شهور مايو ويونيو ويوليو من عام 2020 المنقضى، لم يراعيا إنجاز العمل المنوط بهما ولم يحافظا على أموال الجهة التى يعملان بهما، واتيا تقصيرا من شأنه أن يؤدي ضياع حق من حقوق الدولة.

وكشفت التحقيقات قيامهما بالتراخى عن إنجاز إجراءات العرض بمركزة الطعن فى شأن أوراق الطعون والتراخى فى مخاطبة هيئة قضايا الدولة وترتيب عليه تخفيض القيمة الإيجارية لبعض العقارات مما أضر بأموال الجهة التى تعمل بها وضياع حق من حقوق الدولة.