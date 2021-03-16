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إحالة متهمين بالإتجار فى مخدر البانجو إلى المحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:49 ص
إحالة متهمين بالإتجار فى مخدر البانجو إلى المحاكمة الجنائية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإحالة عاطلين متهمين بالإتجار فى لفافات البانجو بمنطقة التبين، وتوزيعها على المواطنين بدائرة القسم ، إلى المحاكمة الجنائية.

كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، تمكنوا من ضبط متهمين، بحوزتهما لفافات لمخدر البانجو بقصد الاتجار، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

ويقول المشرع ان المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.


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