أ ش أ: دول أوروبية تعلق التطعيم بـ"استرازينيكا".. والصحة العالمية توصى باستخدامه

جنيف (أ ش أ)

أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناتان، الدول بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" فى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية لدراسة مستوى سلامة اللقاح.

وقالت سواميناتان فى مؤتمر صحفى فى جنيف، الثلاثاء "فى الوقت الراهن نوصى الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا، وذلك فى الوقت الذي علقت بعض الدول استخدام اللقاح بسبب مخاوف تتعلق بتجلطات دموية"، لافتة "إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح".

وكانت عدة دول قد علقت عمليات التطعيم بلقاح استرازينيكا كإجراء احترازى من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد بعد أن أبلغت عدة دول عن آثار جانبية خطيرة محتملة.

من جانبها، قالت مساعدة المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، ماريانجيلا سيماو: "بناء على ما رأيناه إلى حد الآن في البيانات الأولية، لم ترتفع أعداد المصابين بتجلطات دموية"، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بكوفيد-19.

ويعقد خبراء التلقيح التابعين لمنظمة الصحة العالمية، اليوم اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وشهدت برامج التطعيم الأوروبية ارتباكا فى الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت بأن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا بجلطات دموية.

وأكدت وكالة الدواء الأوروبية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأى أيضا يوم الجمعة.

كما أفادت شركة أسترازينيكا بأن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح، لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.