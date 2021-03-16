أسوشيتد برس: حاكم نيويورك يعزز عمله مع استمرار التحقيقات حول اتهامات أخلاقية

كتبت رباب فتحى

حاول أندرو كومو، حاكم نيويورك التركيز على العمل فى الوقت الذى تحدثت فيه إحدى متهماته بالتحرش الجنسى لأكثر من أربع ساعات مع محققين يعملون لدى المدعي العام للولاية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية.



وكشفت شارلوت بينيت عن تفاصيل جديدة حول سلوك كومو وما وصفته بأنه "بيئة عمل معادية جنسيًا"، وفقًا لمحاميتها، بما في ذلك ادعاء بأن الحاكم أبدى كثيرًا من الملاحظات الإيحائية حول حجم يديه.



وقالت محاميتها، ديبرا كاتز، في بيان: "إحدى المعلومات الجديدة التي ظهرت اليوم هي انشغال الحاكم بحجم يده وما يشير حجم يديه الكبير." وأوضحت كاتز إن بينيت قدمت أيضًا 120 صفحة من السجلات لتأكيد اتهاماتها.



وقالت الوكالة إن بينيت، 25 سنة، هي واحدة من عدد من النساء اللاتي اتهمن كومو بالتحرش. وقال بعضهن إنه أهانهن بالأسماء المستعارة أو بملاحظات غير مستحبة، وأخضعهن للقبلات واللمسات غير المرغوب فيها أو سألهم عن حياتهم الجنسية. واعتبر بعضهن بمن فيهن بينيت أن الحاكم كان يقيس اهتمامهن بالعلاقة الجنسية.



وأدت المزاعم إلى مطالبة عدد من كبار الديمقراطيين باستقالة كومو، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ عن نيويورك. ورغم أن الفضيحة طغت على كومو، إلا أنه حاول تجاهلها وظهر يوم الاثنين في موقع لتقديم اللقاحات في لونج آيلاند وتحدث عن أهمية الحصول على ميزانية جديدة للولاية بحلول 1 أبريل.



وتتضمن هذه العملية عادة مفاوضات مكثفة وعقد صفقات بين كومو وقادة في المجلس التشريعى للولاية - الأشخاص الذين طالبوه بالتنحي.



وقال أكثر من 130 من مشرعي الولاية، إن على كومو الرحيل، بما في ذلك زعيمة الأغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت كوزينز، وفتح مجلس الولاية تحقيقا في المساءلة.



وقال دوج موزيو، أستاذ العلوم السياسية: "لقد دعت غالبية أعضاء المجلس التشريعي إلى عزله أو استقالته. كيف يمكنك العمل مع هيئة تشريعية مكونة من خصومه؟ إنه لا يعمل ".