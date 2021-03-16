أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جلاكسو سميثكلاين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعلية مصر للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية. وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جلاكسو سميثكلاين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعلية مصر للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم العبور للاستثمار العقاري، دايس للملابس الجاهزة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دلتا للإنشاء والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ عمليات زيادة بنك مصر حصته بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى 90%، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لـ181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 11.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 650.1 مليون جنيه، 665.8 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، 407.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 21.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعنير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 46.5 ألف سهم، 53.1 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، البنك التجاري الدولي (مصر) 3571 سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30841 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 40833 سهم، 713.7 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 21.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعنير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 46.5 ألف سهم، 53.1 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، البنك التجاري الدولي (مصر) 3571 سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30841 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 40833 سهم، 713.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء عدد 80 ألف سهم بسعر 15.41 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.207% إلى 10.168%، فيما تبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بنسبة 4.183% لشركة زيتا للاستثمار محدودة، محمد محمود السيدد بنسبة 0.566%.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 54 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة بجلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال.

المصرية للدواجن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة المصرية للدواجن من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلًا من 42.57 مليون سهم، بعد مطالعتها مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة المصرية للدواجن من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلًا من 42.57 مليون سهم، بعد مطالعتها مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة.

الأسمدة

أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أنهما يوردا الحصة الشهرية المقررة إلى وزارة الزراعة، وبالتالي فهما معفاة من رسم الصادر من الأسمدة الأزوتية، جاء ذلك ردًا على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 59 لسنة 2021 باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية.



أوراسكوم للتنمية أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، النتائج المالية لعام 2020، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.98 مليار جنيه في 2020، مقابل إيرادات بلغت 4.66 مليار جنيه في 2019، حققت أرباحاً بلغت 532.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 678.66 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 21.6%، على أساس سنوي.



العز للسيراميك أعلنت شركة العز للسيراميك و البورسلين- الجوهرة، تراجع الإيرادات إلى 1.03 مليار جنيه في 2020، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2019، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 13.65 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 52.47 مليون جنيه أرباحاً في 2019، وأرجعت الشركة الخسائر المحققة إلى الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتأثر السلبي لوباء كورونا.



دايس للملابس أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على سهم شركة دايس للملابس الجاهزة بداية من جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رد الشركة على استفسار الهيئة عن مدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة والمستجدات بشأن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة (شركة تابعة) وأصول شركة كايرو قطن، وتأكيدها بأنه لا توجد أحداث جوهرية سلبية غير معلنة.

وقالت شركة دايس للملابس الجاهزة، في ردها على استفسار هيئة الرقابة المالية، إنها افتتحت 9 فروع في القاهرة والمحافظات من إجمالي 52 فرعا جديدا تعتزم افتتاحهما في عام 2021، وكانت قد افتتحت 55 فرعا في عام 2019، و36 فرعا في عام 2020، أما بالنسبة لشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، أكدت دايس أنه لا يوجد أي نية لتصفيتها في ضوء حجم الخسائر المتجاوز لرأس المال، وأنه جاري إعادة هيكلتها وبالفعل تم تقليص حجم الخسائر المحققة بحوالي 3.1 مليون جنيه فقط في عام 2019 مقارنة بـ6.9 مليون جنيه خسائر في عام 2018 و41.98 مليون جنيه خسائر في عام 2017، وجاري الانتهاء من إعداد القوائم المالية لعام 2020 والتي أظهرت مؤشرات مبدئية لأداء أفضل من عام 2019.

وأضافت "دايس"، أما بالنسبة لشراء أصول شركة كايرو قطن سنتر في فبراير عام 2020، بقيمة 120 مليون جنيه (تم سداد مبلغ 80 مليون جنيه، وسوف يتم سداد باقي القيمة وفقًا للتدفقات النقدية للشركة)، وتم إضافتهم على الأصول الثابتة للشركة.



بنك مصر أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة سي آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 652.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.1 مليار جنيه.

وكان بنك مصر، قد تقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه لشراء حتى عدد 652.8 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة، وبلغت عدد الأسهم المستجيبة للعرض 720.8 مليون سهم.

أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شراء بنك مصر 652.8 مليون سهم بسعر 4.7 حنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.1 مليار جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 24.13% إلى 90%، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال 3 شركات سمسرة وهي فاروس وأرقام وبلتون لتداول الأوراق المالية.