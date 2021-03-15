6 معلومات عن تطوير مصانع شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بتكلفة 2.4 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الحكومة، تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس، بتكلفة تزيد عن 21 مليار جنيه، وهى الخطة التي ستضمن تحول الشركات من الخسارة إلى الربحية بجانب مضاعفة الصادرات لنحو 10 مليارات دولا سنويا، ومؤخرا تم توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار تعرف على التفاصيل.

1 - مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جاري دمجها.

2 – يقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج.

3 - المصانع هي مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

4 - تكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

5 - من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.

6 – سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.