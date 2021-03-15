6 طرق لتهدئة سرعة ضربات القلب أو الخفقان

كتبت فاطمة خليل

سرعة ضربات القلب أو رفرفة القلب أو الخفقان من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب كثير من الناس، ويمكن أن تكون مرتبطة بمشاكل في القلب لكنها عادة ما تكون غير خطيرة، في هذا التقرير نتعرف على 6 طرق لتهدئة سرعة ضربات القلب أو خفقان القلب.



سرعة ضربات القلب

ما هو خفقان القلب؟



هو الشعور بسرعة في ضربات القلب بدون سبب، وعادةً ما تستغرق بضع ثوانٍ فقط، وفي كثير من الحالات، لا داعي للقلق لكنها قد تكون علامة على عدم انتظام ضربات القلب.

غالبًا ما ينتج عدم انتظام ضربات القلب عن أمراض القلب أو مشاكل صمام القلب أو مستويات البوتاسيوم غير الطبيعية أو مشاكل أخرى.

إذا كنت تعاني من الخفقان بشكل متكرر، أو إذا استمر الإحساس لأكثر من بضع ثوانٍ، فمن الجيد أن تذهب للطبيب، ويجب التوجه للمستشفى فوراً إذا كان الخفقان مصحوبًا بأعراض قلبية أخرى، مثل:

-ألم الصدر.

-تعرق غير عادي.

-ضيق في التنفس.

-فقدان الوعي.

-الدوخة أو الدوار.

طرق تهدئة سرعة ضربات القلب



إذا استبعد طبيبك الأسباب الخطيرة للخفقان لكنك ما زلت ترغب في أن يأخذ قلبك استراحة من سرعة دقاته، يمكنك اتخاذ خطوات لمنع حدوث هذا الخفقان وتشمل:

1. التخلص من التوتر

غالبًا ما يحدث خفقان القلب عندما تكون متوترًا حاول إيجاد طرق للتخلص من التوتر، بما في ذلك الحصول على قسط وافر من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن لتقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق أن تساعد في تقليل التوتر ومنع الخفقان.

إذا بدأ قلبك بالرفرفة فإن تقنيات إدارة الإجهاد مثل التنفس العميق يمكن أن تساعد في تهدئة جسمك وإعادة نبضات قلبك إلى المسار الصحيح.

2. معالجة القلق

يمكن أن يحدث الخفقان بسبب القلق أو الخوف أو نوبات الهلع. إذا كنت تشعر بالقلق أو عدم الارتياح بشكل متكرر، تحدث إلى طبيبك النفسي يمكن أن تساعد معالجة القلق قلبك على الراحة.

3. الابتعاد عن الكافيين (بما في ذلك القهوة)

يمكن أن يتسبب الكافيين والمنبهات الأخرى في تحفيز خفقان القلب، بما في ذلك أدوية الريجيم وأدوية السعال والبرد ومنتجات التبغ لمنع الخفقان، يمكنك شرب القهوة منزوعة الكافيين وتجنب المنشطات الأخرى.

4. شرب المياه وترطيب الجسم

غالبًا ما يسير الجفاف وخفقان القلب جنبًا إلى جنب عندما تصاب بالجفاف، يزداد سمك دمك. يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لضخه حول جسمك يمكن أن يزيد ذلك من احتمالات الخفقان اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك. إذا بدا أن معدل ضربات قلبك يرتفع تناول كوباً من الماء.



علاج سرعة ضربات القلب بالرياضة

5. مارس الرياضة بانتظام واعتدال

النشاط البدني المنتظم مفيد لصحة القلب ولكن في بعض الناس، يمكن أن يؤدي المبالغة في ذلك إلى خفقان القلب.

إذا كان التمرين يجعل قلبك يتسارع، فقم بخفض شدته - أو تجنب هذا النشاط المحدد تمامًا ومن الجيد دائمًا التحدث مع طبيبك قبل البدء في ممارسة رياضة جديدة.