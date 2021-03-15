بغداد (أ ش أ)

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق اليوم الاثنين، حدوث ثلاثة هزات أرضية فى قضاء خانقين من محافظة ديالى، وقالت الهيئة فى تقرير نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن " الهزات سجلت فجر اليوم حيث بلغت قوة الأولى 2.6 درجة على مقياس ريختر وتبعد 5 كم جنوب شرق قضاء خانقين والثانية بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر وتبعد 11 كم جنوب شرق خانقين، بينما الهزة الثالثة بلغت قوتها 3.7 درجة وتبعد 6 كم جنوب شرق خانقين ".