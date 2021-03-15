وأضاف تاتار، أن أقوى تلك الهزات التى بلغت قوتها 4.1 درجة ووقعت على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض،كما حدثت هزة أرضية فى الساعة 1: 6 و 1:22 فجر اليوم بقوة 3.7 درجة على عمق 10 كيلومترات و3.9 درجة على عمق 8 كيلومترات".

وأوضح قائمقام قصر شيرين، أن مركز هذه الهزات الأرضية كان فى مدينة خانقين شرق العراق على الجانب الآخر من الحدود المشتركة، مضيفا "أن تلك الهزات الأرضية لم تتسبب بوقوع أية خسائر بشرية أو مادية".