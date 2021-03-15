اليوم السابع
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3 مليون و 479 ألف جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط فبراير الماضى

الإثنين، 15 مارس 2021 10:40 م
3 مليون و 479 ألف جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط فبراير الماضى جمارك دمياط
كتب: أحمد يعقوب

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قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط بعقد جلستى مزاد للبيع المباشر بتاريخ 9/2/2021 و18/2/2021، حيث تم بيع 2 لوط بقيمة بيعية بلغت 578 ألف و 840 جنيها لصنف تفاح وأرز بسمتى .
 
كما قامت الإدارة  خلال جلسة المزاد العلنى التى نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجلسة 3/2/2021 ، ببيع عدد 25 لوط بقيمة بيعية بلغت2 مليون 900 ألف و 410 جنيهات لأصناف سيارات وفيسبا وقطع غيار موتوسيكلات وحاويات فارغة وخلافة، ليصبح العدد الإجمالى للوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر فبراير الماضى 27 لوطا بإجمالى حصيلة بيعية بلغت 3 مليون و 479 ألف و 250 جنيها .
 
 

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