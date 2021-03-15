2.8 مليون جنيه تبرعات مبادرة محافظ أسوان "الناس لبعضهم".. اعرف المستفيدين

أسوان - صلاح المسن

قالت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، المشرف على مبادرة "الناس لبعضهم"، التى أطلقها اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان فى 26 مارس من العام الماضى، مع الموجة الأولى لجائحة كورونا، والتى التف حولها جميع أطياف المجتمع الأسوانى، حيث تجلت إرادة وتماسك شباب وأبناء أسوان فى مواجهة هذا الوباء، وأيضاً تداعياته على العمالة غير المنتظمة بعد تأثر صناعة السياحة وغيرها من المهن والحرف الأخرى بهذه الجائحة.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة كان التدخل السريع لدعم حالات العزل المنزلى طبياً ومادياً ومعنوياً، ودعم العمالة غير المنتظمه.

وأكدت فى بيان أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بفتح حساب باسم مؤسسه التكافل الأجتماعى وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن ، وفور الإعلان عن رقم الحساب توافد أبناء المحافظة للتبرع ضاربين المثل والقدوة فى البذل والعطاء ليصل إجمالى التبرعات إلى حوالى 2.8 مليون جنيه ليتم وضع آلية محددة لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بعد توفير أكثر من ألف طن مواد غذائية ، بجانب توزيع 3800 بطانية ولحاف مع بناء 19 منزل متضرر ، بالإضافة إلى تركيب 259 سقف صاج بالقرى والنجوع ، وكذا توصيل 134وصلة مياه ، وأضافت غادة أبوزيد بأن المبادرة شملت أيضاً توفير المستلزمات الطبية لحالات العزل المنزلى.

وأيضاً صرف 129 روشته لأمراض مزمنة، علاوة على توزيع 35 كرسى متحرك لذوى الإحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعى والمسنين، وكذا تركيب 43 عداد مسبق الدفع وجارى الإنتهاء من تركيب 72 عداد أخر ، مكملة بأن المبادرة ساهمت أيضاً فى دفع مصروفات لعدد 77 طالب من غير القادرين ، وتحويل 169 حالة مرضية لعيادات خارجية فى التخصصات المختلفه أو مستشفى أسوان الجامعى مع إجراء جراحات لعدد 16 حالة، فضلاً عن تركيب 3 أجهزة تعويضة لحالات بتر فى الساق أو شلل الأطفال .