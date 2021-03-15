اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 05:37 ص
خالد صلاح
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وفيات كورونا بالمكسيك تصل لـ194710 والصحة توافق على استخدام لقاح ريمديسفير

الإثنين، 15 مارس 2021 05:10 ص
وفيات كورونا بالمكسيك تصل لـ194710 والصحة توافق على استخدام لقاح ريمديسفير كورونا بالمكسيك
رويترز

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سجلت وزارة الصحة المكسيكية 2415 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و220 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و166 ألفا و290 حالة والوفيات إلى 194710.
 
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.
 
وافقت المكسيك على عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات للاستخدام الطارئ لعلاج أعراض فيروس كورونا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررًا من الوباء، وقالت الوكالة التنظيمية بالمكسيك Cofepris إنها سمحت باستخدام الدواء حصريًا من قبل المستشفيات والأطباء المتخصصين خلال المراحل الأولى من المرض.
 

 


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