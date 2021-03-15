وفيات كورونا بالمكسيك تصل لـ194710 والصحة توافق على استخدام لقاح ريمديسفير

رويترز

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 2415 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و220 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و166 ألفا و290 حالة والوفيات إلى 194710.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.