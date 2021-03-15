وزيرا التموين والتعاون الدولى يفتتحان المركز الإقليمى لتخزين الحبوب بصوامع برقاش

كتب ــ سيد الخلفاوى

افتتح منذ قليل، كل من، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ووفد من السفارة الإماراتية وسفارة الدينمارك، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب الموجود بصوامع برقاش، وتفقد الوزراء الصوامع ببرقاش بمحافظة الجيزة.

ويهدف مركز التدريب والتطوير بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمؤسسات والأفراد بكفاءة واحترافية عالية من خلال إعداد الخطط التدريبية على أسس علمية حديثة مدروسة تلبي احتياجات العاملين والمؤسسات العامة بالدولة ، ويعمل علي إعداد برامج تدريبية وفق الاحتياجات المطلوبة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد القطاعين العام والخاص وتلبي احتياجات السوق والمجتمع.

ويقوم المركز أيضا بتقديم المقترحات التدريبية والاستشارية للجهات ذات العلاقة لتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون بين المؤسسات التدريبية المحلية والدولية وفق التشريعات المنظمة، ويهدف الي التطوير المستمر والدائم للبرامج التدريبية في ضوء التكنولوجيا الحديثة والاحتياجات.

ويسعي المركز إلى الحصول على الاعتماد الدولى والمحلى لبرامج الدوارات التدريبية للبرامج المنفذة داخل المركز، ورفع كافة الأداء للمتدربين والعاملين بالمركز وهو ما يعزز الوضع التنافسي للمركز.

كما يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسى من خلال تقديم مجموعة من البرنامج التدريبية والاستشارية المتكاملة بمجال الصوامع والتخزين بما نمتلك من خبرات وشراكات استراتيجية وفقا لافضل الخبرات العالمية بأعلى مستويات من الجودة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.