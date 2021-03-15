هيئة المتحف القومى للحضارة تناقش استعدادات استقبال موكب المومياوات الملكية

كتب محمد أسعد

وخلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس الإدارة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالبدء فى الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتى تم إعدادها مسبقا مع المتحف.

كما تم التوجيه بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزى بالمتحف القومى للحضارة المصرية بعد افتتاحها مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.

كما تم اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار.

وفى إطار الترويج للمتحف فقد وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى لمدة يومين بعد الافتتاح.