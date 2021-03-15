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من التعليق حتى العودة.. الصلاة داخل المسجد الحرام بزمن كورونا × 10 صور

الإثنين، 15 مارس 2021 01:00 م
من التعليق حتى العودة.. الصلاة داخل المسجد الحرام بزمن كورونا × 10 صور المسجد الحرام فى ظل جائحة كورونا
كتب إيهاب محمد

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، مجموعة صور بعنوان "معاً محترزون"، توثق كيفية تنظيم أداء الصلوات والشعائر داخل المسجد الحرام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بدايتها وحتى الآن، وذلك حينما فرغ الحرم المكى من المصلين تمامًا فى بداية الجائحة، وصولًا لإعادة الصلوات وأداء فريضة العمرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى العدوى بين المصلين.

معا محترزون
ألبوم صور "معا محترزون" من داخل الحرم المكى

 

وتوثق الصور التى نشرها الحساب الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين على موقع "انستجرام"، كيف ظهر المسجد الحرام خلال جائحة فيروس كورونا، من عمليات تنظيف وتعقيم للمسجد وكيفية اتباع المصلون للإجراءات الاحترازية داخل المسجد والصلاة به، كما توضح الصور مشهد الحرم المكى مع بداية الجائحة، مرورًا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وموسم الحج الاستثنائى، وصولًا لعودة المصلين فى ظل استمرار الجائحة.

المصلــين
المصلون فى الحرم المكى يحافظون على التباعد الاجتماعى
 
 
المصليـن
أداء الصلاة فى الحرم المكى وسط الإجراءات الاحترازية

 

تعقيم المسجد الحـرام
تعقيم المسجد الحـرام

 

Photo by رئاسة شؤون الحرمين on (13)
 
 
 
وفى الإطار ذاته، تجرى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عمليات تعقيم دائم في المسجد الحرام لوقاية الوافدين إلى الحرم والعاملين فى رئاسة الحرمين من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وتقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة ممثلة في إدارة تطهير وسجاد الحرام، بأعمال تنظيف سطح الكعبة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.
 
الكعـبة
الكعـبة المشرفة

 

تعقيم المسجد
تعقيم سجاد الصلاة فى المسجد الحرام

 

الكعبة وقت جائحة كورونا
أداء الصلوات فى الحرم المكى وقت جائحة كورونا

 

المصلين
تباعد اجتماعى بين المصلين بسبب كورونا

 

صورة لمحيط المسجد الحرام
تعقيم وتعطير المسجد الحرام فى ظل جائحة كورونا

 

الكعبة المكرمة
المسجد الحرام خالى من المصلين وعمليات تعقيم بسبب كورونا

 

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر" - فى وقت سابق - جانب من تنظيف العمال لسطح الكعبة بآليات حديثة في مدة 20 دقيقة بعد أن كانت مدة تنظيف سطح الكعبة تستغرق 40 دقيقة، وحينها، قال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، "تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة".

وأضاف الجابري، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمس وبعدها مرحلة التجفيف، لافتا إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.


المسجد الحرام

الكعبة

الحج والعمرة

جائحة كورونا

رئاسة الحرمين الشريفين

تعقيم المسجد الحرام

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