اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية تنفى وجود أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا فى مشاكل صحية

الإثنين، 15 مارس 2021 03:58 م
منظمة الصحة العالمية تنفى وجود أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا فى مشاكل صحية لقاح أسترازينيكا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 غير أنها أضافت أنه لا توجد أدلة على أن أي مشاكل صحية نجمت عن الحقن بهذا اللقاح.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة لرويترز "بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس".

وأضاف "حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس".

 


لقاح أسترازينيكا

كورونا

منظمة الصحة العالمية

لقاح كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة