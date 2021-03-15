منتدى الخمسين يكرم الـ10 سيدات الأكثر تأثيرا بمحافظة البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

كرم منتدى الخمسين 10 من السيدات الأكثر تأثيرا واللواتى قمن بأدوار مهمة من خلال العمل التطوعي والتنفيذى بمحافظة البحيرة، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المنتدى بمدينة دمنهور بمشاركة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والإعلامية دينا عبد الفتاح مقرر منتدى الخمسين والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

المنتدى كرم الدكتورة أسماء ماضي جمعة ماضی أخصائي باطنه عامة بمستشفى دمنهور التعليمي والدكتورة أندريا أنور أيوب مدرس علم نفس "قسم العلوم النفسية كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور وكارين بولس، وعزة محمد عبده إبراهیم رئيس مجلس إدارة لشركات استيراد وتصدير، والدكتورة سناء السيد يوسف الشوبكي مدرس لغة انجليزية بكلية التجارة جامعة دمنهور.

كما كرم منتدى الخمسين الدكتورة ياسمين الشباسی مدير مركز الإبداع الفني بدمنهور وبسمة عبد الحميد سيد أحمد بكور مدير إدارة تنظيم الأسرة بمحافظ البحيرة والدكتورة هناء عطية عبد السلام عطوة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطن والدكتورة إيناس محمد إبراهيم حسن عميد كلية التمريض و المهندسة سلوى ذكي رئيس مرکز و مدينة المحمودية.

يذكر أن منتدى الخمسين للمرأة يعتمد فى اختيارته على مدى إسهام السيدات المكرمات فى التأثير بالمحيط المجتمعى الخاص بهن وتحقيقهن لنجاحات استثنائية تمنح إلهاماً لغيرها من السيدات الباحثات عن النجاح والريادة.



الاحتفالية



التصفيق-للمكرمات



التكريم



السيدات



تكريم-إحدى-السيدات



محافظ-البحيرة-يقدم-التكريم



محافظ-البحيرة-يكرم-السيدات