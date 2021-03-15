مميزات ستدفعك لتحويل عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع.. تعرف عليها

كتبت ــ رحمة رمضان

هناك العديد من المميزات بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن لصالح المشترك والدولة فى نفس الوقت، أهمها التخلص من مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وفيما يلى أهم مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع:

1- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

3- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل و التى تودى لتراكم مديونية على المشترك.

4- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لاصدار فواتير خاطئة.

5- هناك 9 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع حتى الآن أصبحوا لا يعانون من مشاكل الفواتير.

6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.