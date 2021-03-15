مقتل 17 مدنيا في هجوم شنته عناصر مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية

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لقى 17 مدنيا حتفهم فى هجوم شنته عناصر مسلحة يشتبه في انتمائها لقوات التحالف الديمقراطية على منطقة بولونجو شرقي الكونغو الديمقراطية.

ونقلت الإذاعة المحلية عن رئيس المجتمع المدني المحلي كاسالي بن كابيلا، قوله مساء اليوم الاثنين، إنه بعد "توغل قوات التحالف الديمقراطية منتصف الليلة الماضية تم العثور على 17 جثة بعضها مقطوع الرأس والبعض الآخر محترق وأنه توجد 4 نساء بين الضحايا، وأفاد بأن الهجوم وقع بعد منتصف الليل فى حوالى الساعة الثانية صباحا في منطقة موتيليبي في بولونجو.

وتتواجد قوات التحالف الديمقراطية، وهى قوات متمردة أوغندية، منذ عام 1995 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعيش على عمليات التهريب في منطقة بيني، ومنذ أكتوبر 2014 ارتكب هؤلاء المسلحون بصفة منتظمة مجازر ضد المدنيين العزل في منطقة بيني والمناطق المحيطة بها.

ووفقا لتقرير حديث لخبراء الأمم المتحدة تم تشتيت هذه الجماعات بفضل العمليات العسكرية التي بدأت في أواخر أكتوبر 2019 ما اضطرها للعمل في مجموعات متنقلة صغيرة .