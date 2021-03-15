مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة 969 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

وقع اليوم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والمهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ برتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى متمثلة فى هيئة حماية الشواطئ، للتنسيق والتعاون فى أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأى مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والإنشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيا بمعرفة المحافظة.

أوضح حنا فى بيان صحفى، أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 969 مليون جنيه، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية بتكلفة تقدر بـ 67 مليون جنيه، و مشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول 1600 متر لحماية 2 كيلو متر من الشواطئ بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش من المحروسة بتكلفة 335 مليون جنيه، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول 500 متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، و مشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة 267 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن يتم تنفيذ مشروع حماية الشواطئ الشمالية لمسافة 69 كم ،و يموله صندوق المناخ الاخضر التابع للامم المتحدة وذلك في المناطق الاكثر انخفاضا ، وتأثرا بالتغيرات المناخية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وبورسعيد والاسكندرية لمدة 7 سنوات بقيمة 31.5 مليون دولار، حيث تم عمل 3 انواع من الجسور لحماية مناطق المنخفضة فى منطقة مسطروه بمحافظة كفر الشيخ من الغرق بطول واحد كم،بالإضافة إلي تنفيذ أعمال حماية لمسافة 3 كم اضافي من هذه الجسور فى مناطق أخرى مجاورة بقيمة 20 مليون جنيه ضمن المشروع التجريبي لمرفق البيئة العالمي المعروف بـ GEF.