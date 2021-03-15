اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسرح الكيف.. الشرطة الإسبانية تضبط وكر مخدرات داخل دار عرض مهجور

الإثنين، 15 مارس 2021 02:56 م
مسرح الكيف.. الشرطة الإسبانية تضبط وكر مخدرات داخل دار عرض مهجور الشرطة الاسبانية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الحرس المدنى الإسبانى لبلدة مارشينا فى مدينة إشبيلية، ضبطت شخصين، وذلك بعد العثور على مسرح قاموا فيه بزراعة 850 نباتا للماريجوانا فى غرفة حفلات تم إغلاقها بسبب الاجراءات الوقائية لوباء كورونا.

مسرح اسبانى
مسرح اسبانى

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرس المدنى الإسبانى بدأ عمليات تفتيش لبعض الأماكن التى تم إغلاقها بسبب الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا، وخلال التفتيش تم العثور على 850 نبتة ماريجوانا تم زراعتهم فى مسرح بأشبيلية، وأيضا على ما مجموعه 80 كيلوجرامًا من براعم الماريجوانا في حالة جافة، بالإضافة إلى 12 كيلوجرامًا أخرى من أوراق الماريجوانا في حالة متقدمة من التجفيف، هذا بالاضافة إلى التهرب من دفع استهلاك التركيبات الكهربائية اللازمة للزراعة الداخلية للماريجوانا مثل المصابيح والمحولات والمراوح، ويتم البحث الآن على باقى المتهمين.

وأكد الحرس المدنى أن غرفة الحفلات التى تم العثور فيها على الماريجوانا كانت مغطاة باستمرار بالستائر، كما أن مكيفات الهواء بها مفتوحة وأن هناك رائحة قوية للماريجوانا حول المكان.

وعلى الرغم من أن الأماكن المغلقة تثير الجدل والمخاوف الآن بسبب ما يحدث بها من أعمال مخالفة للقوانين، إلا أن فتحها أيضا سيلحق الضرر على البلاد.

يتم إنهاء التحقيق فى إحدى عمليات المراقبة، حيث يتم ملاحظة الشخصين المحددين والشريكين في "غرفة الحفلة" المفترضة، جنبًا إلى جنب مع رجل يقوم بواجب الحراسة وامرأة، مع "نشاط مكثف يتوافق مع المجموعة من نباتات التجفيف اللاحق للحصاد "، بعد أن وصلت بالفعل إلى حالتها المثلى من الإزهار.

 


اسبانيا

الماريجوانا

مسرح

اشبيلية

زراعة الماريجوانا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة