اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 54 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، كما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلى باحات "الأقصى" واعتلوا المسجد القبلى، تزامنا مع تلك الاقتحامات.
وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 فلسطينيين من مخيم شعفاط ومن حى بطن الهوى فى سلوان بالقدس، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح .
وفى الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منطقة رقعة ببلدة يطا جنوبا واعتقلت 5 فلسطينيين، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت اثنين آخرين بعد تفتيش منزلي ذويهما فى منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمالا.
وفى مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيا ثائر أبو رموز، كما اعتقل أسيرا محررا وذلك أثناء مروره على حاجز عسكرى "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد .
وفى طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم، ومواطنا من بلدة عنبتا شرق المحافظة، وفلسطينيا من بلدة دير الغصون شمالا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم الجلزون ومن بلدة بيرزيت، عقب دهم منزلى ذويهما وتفتيشهما، كما اعتقلت أسيرا محررا من نابلس عقب دهم منزله فى قرية مادما جنوبا.
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