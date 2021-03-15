وفى الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منطقة رقعة ببلدة يطا جنوبا واعتقلت 5 فلسطينيين، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت اثنين آخرين بعد تفتيش منزلي ذويهما فى منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمالا.

وفى مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيا ثائر أبو رموز، كما اعتقل أسيرا محررا وذلك أثناء مروره على حاجز عسكرى "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد .

وفى طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم، ومواطنا من بلدة عنبتا شرق المحافظة، وفلسطينيا من بلدة دير الغصون شمالا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم الجلزون ومن بلدة بيرزيت، عقب دهم منزلى ذويهما وتفتيشهما، كما اعتقلت أسيرا محررا من نابلس عقب دهم منزله فى قرية مادما جنوبا.

