وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن المحكمة تذرعت باتفاقية التعويض المبرمة بين الدولة والأطراف المدنية.

وكانت مصادر قضائية وعسكرية قد قالت فى 20 مارس عام 2014 إن زعيم انقلاب عسكرى سبب الفوضى فى مالى قبل عامين وسمح بالسيطرة على شمال البلاد بدأ إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ظروف اعتقاله.

يذكر أن الجنرال "أمادو سانوجو" قد اعتقل في نوفمبر عام 2014 واتهم بالضلوع فى الخطف فيما يتعلق باختفاء العشرات من القوات الموالية للرئيس المعزول "أمادو تومانى تورى" أثناء الانقلاب عام 2012.