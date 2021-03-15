محافظ كفر الشيخ يقرر وقف مزاد علنى بجوار مدرسة.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إيقاف المزاد العلنى الذى تقيمه الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة، والمقرر انعقاده اليوم لبيع مساحة 424 مترًا مربعًا، أمام شركة مياه الشرب بجوار مدرسة السلام بحى شرق كفر الشيخ، جاء قرار محافظ كفر الشيخ؛ استنادًا لعدم اعتماد البيعة من هيئة الأوقاف المصرية، وفق بيان أصدرته المحافظة.

وكانت الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة كفر الشيخ، قد أعلنت عن بيع بالمزاد العلنى قطعة أرض فضاء مساحتها 424 مترًا مربعًا، تصلح لكافة الأنشطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تأمين دخول جلسة المزاد 3 ملايين جنيه تُسدد بشيك مصرفي.