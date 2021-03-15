محافظ قنا يتابع أعمال البعثة الأثرية الفرنسية بمدينة قفط العريقة .. صور

محافظة قنا – صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، أعمال البعثة الفرنسية التابعة للمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بمدينة قفط جنوب محافظة قنا ، وذلك بحضور الدكتورة " لوار بنتالاتيشس" رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية .

وأعلن محافظ قنا نجاح البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بالمنطقة الأثرية لمدينة قفط العريقة، خلال الأربعة سنوات الماضية، فى ترميم معبدى الإله " إيزيس" و الإله " مين "، مشيدا بمجهودات البعثة الفرنسية فى ترميم الآثار بمدينة قفط بأحدث التقنيات العالمية تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار المصرية.

وأشار الداودى إلى أن محافظة قنا تمتاز بمقومات أثرية وتراثية مميزة، تمكنها من التواجد على الخريطة السياحية بقوة خلال الفترة القادمة، كما تحرص المحافظة على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتكثيف الدعاية للمزارات السياحية والتراثية من مختلف العصور التاريخية التى تضمها محافظة قنا.

ومن جانبه، أوضح أيمن هندى مدير عام آثار قنا، أن البعثة الفرنسية انتهت من ترميم الماميزى "بيت الولاد" الخاص بالملك بطليموس الرابع، والتوصل لنتائج جديدة للحفائر بمحيط معبدى مين" و "ايزيس" و تركيب بعض الأعمدة المنهارة بعد ترميمها، علاوة على استكمال أعمال الرفع الهندسى للوحات الباب الرومانى فى الزاوية الجنوبية الشرقية.

مضيفا أنه يجرى العمل الآن لاستكمال أعمال الحفائر بالماميزى الخاص ببطليموس الرابع ورفع وتصوير ودراسة بعض النقوش بمعبد إيزيس بالقلعة شمالى مدينة فقط .

وقالت لورا بنتالاتيشس رئيسة البعثة الأثرية الفرنسية بقفط، إن الحضارة الفرعونية ما زالت غنية بالأسرار والاكتشافات الثمينة، التى تحظى بشغف واهتمام دولي، بكل تفاصيلها، كما تحرص الحكومة المصرية على دعم أعمال التنقيب العلمى عن الآثار المصرية بمختلف المدن المصرية، باعتبار هذا القطاع قطاعا قوميا لكل أبناء مصر.



محافظ قنا يستمع لشرح رئيس البعثة الاثرية الفرنسية

محافظ قنا والبعثة الفرنسية بمنطقة قفط الاثرية

العمل بمنطقة قفط الاثرية



محافظ قنا يتابع أعمال البعثة الاثرية بقفط

العمال أثناء عملهم بالمنطقة الاثرية



محافظ قنا والبعثة الأثرية بمنطقة قفط

العمل بمنطقة قفط الاثرية



محافظ قنا يتابع أعمال العمال والبعثة الاثرية بقفط



محافظ قنا يستمع لشرح رئيس البعثة الفرنسية لأحد الاعمدة