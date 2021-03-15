اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 11:02 م
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لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات القديمة..

محافظ بورسعيد يؤكد انتهاء الأعمال بساحة تخريد السيارات بنسبة 100%

الإثنين، 15 مارس 2021 10:26 م
محافظ بورسعيد يؤكد انتهاء الأعمال بساحة تخريد السيارات بنسبة 100% جانب من جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتهاء العمل فى منطقة تخريد السيارات بنسبة 100% لتصبح جاهزة لتنفيذ مبادرة الدولة فى إحلال السيارات القديمة، التى مر عليها 20 عاما بأخرى جديدة، والتى بدأت اليوم بفتح باب التسجيل أمام المواطنين من أصحاب السيارات القديمة الراغبين فى الاشتراك من خلال الموقع الرسمى المخصص لذلك.

وأشار المحافظ في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه تم تجهيز منطقة التخريد بكافة وسائل التأمين من نظام كاميرات مراقبة متكامل واجهزة إطفاء للحريق ومنظومة إضاءة متكاملة، كما سيتم تخريد السيارات بنظام مراقب إلكترونيا بنسبة عالية من التأمين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم الاثنين، لمنطقة تخريد السيارات المقامة بجراج حى المناخ، والتى رافقه نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومدير المرور ورؤساء أحياء الزهور والمناخ.

وأضاف المحافظ، أن العمل يجرى حاليا على مستوى المحافظة في تحويل 17 محطة للوقود للعمل بالغاز الطبيعي لتكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة بعد أن دخلت بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة (2)
محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة (2)

 

ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة ببورسعيد (1)
ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة ببورسعيد 

 

محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة (3)
محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة (3)

 

ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة ببورسعيد (2)
ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة ببورسعيد (2)

 

محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة (1)
محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مبادرة إحلال السيارات القديمة (1)

 


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مبادرة إحلال السيارات القديمة

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إحلال السيارات القديمة

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