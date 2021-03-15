اليوم السابع
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محافظ المنيا يفتتح عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تسهم فى توفير فرص عمل

الإثنين، 15 مارس 2021 05:53 م
محافظ المنيا يفتتح عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تسهم فى توفير فرص عمل جانب من الافتتاح
المنيا - حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، والذى يضم أثاث وموبيليا، وعددا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، فى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات لدورها الهام فى المساهمة فى الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات فى تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

وأكد المحافظ على أهمية التوسع فى تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.

 

محافظ المنيا بالمعرض
محافظ المنيا بالمعرض

 

معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين
معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين

 


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