محافظ المنيا يفتتح عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تسهم فى توفير فرص عمل

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة، والذى يضم أثاث وموبيليا، وعددا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري.
جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.
وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، فى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات لدورها الهام فى المساهمة فى الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات فى تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.
وأكد المحافظ على أهمية التوسع فى تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين من خدمات جهاز تشغيل الشباب بالمنيا.
محافظ المنيا بالمعرض
معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين
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