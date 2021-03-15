محافظ الفيوم يكشف تفاصيل تنفيذ "حياة كريمة" بــ9.7 مليار جنيه فى القرى

الفيوم _ رباب الجالى

كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن كافة الإجراءات والخطوات التى قامت بها المحافظة منذ الإعلان عن مبادرة "حياة كريمة" وحتى الآن، والتى تشتمل تطوير قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9,7 مليار جنيه للمركزين، وذلك من حيث المؤشرات التنموية والسكانية، وآليات تنفيذ المبادرة، والمشروعات المقترح تنفيذها بالوحدات القروية بالمركزين،

وقال الأنصارى، وفق بيان اليوم الإثنين، أنه خلال الاجتماع الموسع لاستعراض كافة الخطوات والإجراءات التى اتخذتها المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى سيتم تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور خالد محمد السيد، والدكتور محمد الفرجانى، المستشاران الهندسيان بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، ومنها مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومسئولى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الاستشاريين.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، تُعد واحدة من أهم المبادرات التى تم إطلاقها خلال المائة عام الأخيرة، ما يؤكد أنها مبادرة طموحة سترتقى بمستوى كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القرى المستهدفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.

ولفت المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة تخطيط محلى بمشاركة مسئولى كافة القطاعات والمديريات الخدمية، لرصد كافة الاحتياجات الخاصة بالمركزين والمتعلقة بقطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والطرق والرى والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعى والكهرباء والطب البيطرى والتليفونات وغيرها من المشروعات الحيوية، أعقبها عقد لقاءات حوار مجتمعى مع المواطنين ومع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، كما تم عقد لقاءات مع الشباب والمرأة والرائدات الريفيات، للخروج بالاحتياجات الفعلية للمواطنين فى القرى المستهدفة.

وأضاف الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استعرضت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، آليات حصر المواطنين المستحقين لسكن كريم ضمن مبادرة "سكن كريم" التى يتم تنفيذها بالتوازى مع مبادرة "حياة كريمة"، والموقف الحالى للأسر المستحقة، والأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كافة الشروط.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة، خطة مديرية الصحة والسكان التى ستشملها مبادرة "حياة كريمة" والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 40 وحدة صحية بمركز إطسا، و22 وحدة صحية بيوسف الصديق، كما استعرض مدير عام تليفونات الفيوم، الوضع الحالى لحصر احتياجات قرى المركزين من حيث توصيل خدمات الإتصال والإنترنت أو تطوير وتحسين الخدمة فى القرى التى توجد بها خدمات اتصالات، أو توفير سرعات عالية.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التشابك والتنسيق التام بين مسئولى كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، والتواصل المباشر بين مسئولى القطاعات ونظرائهم بجهاز التعمير، لافتاً إلى ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ خطط التطوير وفقاً للأولويات لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة، والوصول بالخدمة لكافة القرى المستهدفة.

كما تم استعراض خطط التطوير بقطاعات الزراعة والرى والكهرباء والغاز الطبيعى، ووجه المحافظ رؤساء المدن بإنهاء كافة التصاريح الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المستهدفة بالمركزين.

فيما كشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لإنشاء فصول حضانات بالمدارس للأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات، موضحاً أنه تم حصر الأماكن التى يمكن استغلالها فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلى بخطة كل قطاع بعد المراجعات النهائية وإرسالها لجهاز تعمير القاهرة الكبرى المسئول عن تنفيذ المبادرة.



المسئولين خلال لقاء محافظ الفيوم لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع



المسئولين خلال لقاء محافظ الفيوم لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع



محافظ الفيوم خلال استعراضه تنفيذ مبادرة حياة كريمة لقرى المحافظة