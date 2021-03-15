محافظ الفيوم يكشف تفاصيل تنفيذ "حياة كريمة" بــ9.7 مليار جنيه فى القرى

كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن كافة الإجراءات والخطوات التى قامت بها المحافظة منذ الإعلان عن مبادرة "حياة كريمة" وحتى الآن، والتى تشتمل تطوير قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9,7 مليار جنيه للمركزين، وذلك من حيث المؤشرات التنموية والسكانية، وآليات تنفيذ المبادرة، والمشروعات المقترح تنفيذها بالوحدات القروية بالمركزين،
وقال الأنصارى، وفق بيان اليوم الإثنين، أنه خلال الاجتماع الموسع لاستعراض كافة الخطوات والإجراءات التى اتخذتها المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى سيتم تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور خالد محمد السيد، والدكتور محمد الفرجانى، المستشاران الهندسيان بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية، ومنها مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومسئولى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الاستشاريين.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، تُعد واحدة من أهم المبادرات التى تم إطلاقها خلال المائة عام الأخيرة، ما يؤكد أنها مبادرة طموحة سترتقى بمستوى كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القرى المستهدفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.
ولفت المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة تخطيط محلى بمشاركة مسئولى كافة القطاعات والمديريات الخدمية، لرصد كافة الاحتياجات الخاصة بالمركزين والمتعلقة بقطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة والطرق والرى والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعى والكهرباء والطب البيطرى والتليفونات وغيرها من المشروعات الحيوية، أعقبها عقد لقاءات حوار مجتمعى مع المواطنين ومع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، كما تم عقد لقاءات مع الشباب والمرأة والرائدات الريفيات، للخروج بالاحتياجات الفعلية للمواطنين فى القرى المستهدفة.
وأضاف الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استعرضت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، آليات حصر المواطنين المستحقين لسكن كريم ضمن مبادرة "سكن كريم" التى يتم تنفيذها بالتوازى مع مبادرة "حياة كريمة"، والموقف الحالى للأسر المستحقة، والأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كافة الشروط.
كما استعرض وكيل وزارة الصحة، خطة مديرية الصحة والسكان التى ستشملها مبادرة "حياة كريمة" والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 40 وحدة صحية بمركز إطسا، و22 وحدة صحية بيوسف الصديق، كما استعرض مدير عام تليفونات الفيوم، الوضع الحالى لحصر احتياجات قرى المركزين من حيث توصيل خدمات الإتصال والإنترنت أو تطوير وتحسين الخدمة فى القرى التى توجد بها خدمات اتصالات، أو توفير سرعات عالية.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التشابك والتنسيق التام بين مسئولى كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، والتواصل المباشر بين مسئولى القطاعات ونظرائهم بجهاز التعمير، لافتاً إلى ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ خطط التطوير وفقاً للأولويات لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة، والوصول بالخدمة لكافة القرى المستهدفة.
كما تم استعراض خطط التطوير بقطاعات الزراعة والرى والكهرباء والغاز الطبيعى، ووجه المحافظ رؤساء المدن بإنهاء كافة التصاريح الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المستهدفة بالمركزين.
فيما كشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لإنشاء فصول حضانات بالمدارس للأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات، موضحاً أنه تم حصر الأماكن التى يمكن استغلالها فى هذا الشأن.
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلى بخطة كل قطاع بعد المراجعات النهائية وإرسالها لجهاز تعمير القاهرة الكبرى المسئول عن تنفيذ المبادرة.
المسئولين خلال لقاء محافظ الفيوم لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع
المسئولين خلال لقاء محافظ الفيوم لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع
محافظ الفيوم خلال استعراضه تنفيذ مبادرة حياة كريمة لقرى المحافظة
محافظ الفيوم خلال استعراضه تنفيذ مبادرة حياة كريمة لقرى المحافظة
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