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محافظ الغربية: نقل مديرة مدرسة بالمحلة وخصم 7 أيام من راتبها لانتشار حيوانات داخل المدرسة

الإثنين، 15 مارس 2021 09:43 م
محافظ الغربية: نقل مديرة مدرسة بالمحلة وخصم 7 أيام من راتبها لانتشار حيوانات داخل المدرسة محافظ الغربية _ صورة أرشيفية
الغربية _ عادل ضرة

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أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفق بيان صحفى اليوم الإثنين، قرارا بنقل مديرة مدرسة صقر قريش بالمحلة الكبرى، للعمل بديوان المديرية، وخصم 7  أيام من راتبها، وراتب مسئول الإشراف، ومسئول الأمن، بسبب انتشار الحيوانات داخل المدرسة وسط غياب المسئولين بالمدرسة.

وكان محافظ الغربية، قد كلف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بفتح تحقيق في واقعة انتشار قطعان من الخرفان والماعز داخل المدرسة، وأسفر التحقيق عن نقل مديرة المدرسة من عملها للعمل بديوان المديرية، ومجازاتها، ومسئول الأمن، ومسئول الإشراف بخصم 7 أيام من راتبهم، بسبب الإهمال في العمل.

 

 


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