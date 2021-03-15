محافظ الأقصر يكلف بتزويد مستشفى القرنة العام بأجهزة وأدوية لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، إلى مستشفى القرنة المركزى، استجابة لأهالى مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر لنقص الخدمات الصحية بالمركز، وذلك بمرافقة الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، على رأس وفد من وزارة الصحة، حيث تم خلال الزيارة الاستماع إلى المواطنين وتحديد الاحتياجات الصحية للمركز.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفق بيان اليوم الاثنين، وكيل وزارة الصحة، بدعم مستشفى القرنة العام وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية لائقة، موجها الشكر للأطباء وكافة الأطقم الطبية لتفانيهم فى أداء دورهم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بورديات العمل لضمان توافر الخدمات الصحية على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه خلال إسبوع سيتم التشغيل التدريجى لخدمات مركز طب القرنة من خلال ورديات عمل صباحية ومسائية لاستقبال الحالات بشكل دورى، وأيضاً يجرى تنفيذ برامج تدريبية لكافة العاملين من الأطقم الطبية بمركز طب القرنة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة، مع التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف تخصص لخدمة المركز.

واستكمل محافظ الأقصر، جولته بمدينة القرنة، بمتابعة سير أعمال مشروعات رصف عدد من طرق مدينة القرنة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021 والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وهى طرق (السيدة زينب) بطول 1.600 متر مزدوج و(المستثمر) بطول 1.500متر مزدوج، و(محمد فريد) بطول 500 متر مزدوج، و(الشرطة) بطول 500 متر مزدوج.

وأيضاً تفقد ألهم، مشروع رصف طريق قرية الأرامل بطول 1.300 متر ضمن مشروعات جهاز تنمية المشروعات والممول من الاتحاد الأوروبى.

كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال مشروعات الصرف الصحى بمدينة القرنة وأعمال الصرف الصحى بخطى الطرد والانحدار والتى يجرى بها أعمال الاختبارات قطر 1000ملى، مشدداً على التأكد من سلامة الأعمال تجنباً لوقوع أى أضرار بعد التشغيل.

واختتم جولته فى مدينة القرنة بمتابعة أعمال تطوير قرية حسن فتحى، والتى تقوم بها وزارة الآثار بهدف استعادة صورتها الأولى التى إنشاءها المهندس حسن فتحى.

رافق المحافظ وقيادات الصحة خلال الزيارة، كل من محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الاقصر والدكتور إسماعيل العربى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومستشار المحافظ للمشروعات.



محافظ الأقصر يكلف بدعم المستشفى بأجهزة ومستلزمات وأدوية لخدمة أفضل للمواطنين



محافظ الأقصر يستجيب لأهالى القرنة ويزور المستشفى العام



المحافظ يلتقى بأهالى مدينة القرنة داخل المستشفى