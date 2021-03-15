محافظ أسيوط: تسليم عقود التقنين لأملاك الدولة وانطلاق حملة "حقك تنظمي"

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة، لافتا إلى تسليم عقود ابتدائية لعدد 35 منتفعا بعدد من قرى مركز القوصية بعد قيامهم بتقنين أوضاعهم واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم، وذلك فى إطار جهود المحافظة للدفع بمنظومة التقنين والحفاظ على أراضى أملاك الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإسترداد حق الشعب.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بمضاعفة الجهود لتقديم أعلى النتائج فى التعاقدات والانتهاء من كافة الإجراءات لتسليم المواطنين العقود التى تم توقيعها، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وسلمت هويدا شافعى رئيس مركز الوقصية 35 عقدا ابتدائيا للمستفيدين من واضعى اليد على أملاك الدولة الذين أنهوا إجراءات الفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتسعير، مؤكدة على توفير وتقديم كل التسهيلات على المواطنين فى السداد وتيسير الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم وموافقة كافة الجهات المعنية طبقًا للقانون لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والأسرى للمتقدمين مشيرة إلى أن المحافظة تولى إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضية السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التى تعانى من كثافة سكانية عالية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لمثل هذه الحملات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن طبقاً للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قد بدأت فى تنظيم حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بحيث تكون بمراكز (البدارى ، أسيوط ، الغنايم ، صدفا ، القوصية) وتمتد حتى الخميس القادم 18مارس الجارى تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ،مشيراً إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعى لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابى على الأسرة والمجتمع فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

الجدير بالذكر أنه تم عقد امتحان فورى لمحو الأمية بنادى المرأة بوحدة قرقارص وذلك على هامش الحملة وذلك تحت إشراف مشرفة النوادى بالإدارة ايمان سيد، وإعداد مسؤلة النادى سامية قرقارص.



انطلاق حملة حقك تنظمي



حملة حقك تنظمي