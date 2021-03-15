محافظ أسوان يناشد المواطنين الإبلاغ عن إقامة أى أسواق أو فتح قاعات.. صور

أسوان - صلاح المسن

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين، بالأبلاغ عن إقامة أى أسواق أسبوعية أو عشوائية أو فتح قاعات ودور مناسبات للأفراح، وذلك على الخط الساخن رقم 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، وهو الذى يتوازى مع الالتزام بارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات والأماكن المغلقة.

وأشاد فى بيان له بدور المشاركين فى المبادرات المجتمعية والمجموعات الشبابية، والتى تعمل فى الخطوط الأمامية وخاصة مع حالات العزل المنزلى ونشر الوعى المجتمعى، وكشف محافظ أسوان عن أنه تم فض وغلق 46 سوقا أسبوعيا وعشوائيا على مستوى مدن وقرى المحافظة، بجانب غلق 10 قاعات ودور مناسبات، بالإضافة إلى غلق 8 سناتر للدروس الخصوصية، فضلاً عن منع إقامة وتنظيم أى سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أى تجمعات أو إزدحام.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمديريات الخدمية للإستمرار فى غلق أى أسواق أسبوعية أو قاعات أو دور مناسبات أوجمعيات أو سناتر دروس خصوصية لم تلتزم بالإجراءات الصادرة للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أى تقصير أو تقاعس.

وفى السياق ذاته وجه اللواء أشرف عطية المسئولين بالإستمرار بمنظومة التطهير والتعقيم مع إنطلاق الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية لتشمل الفصول والقاعات ودورات المياه العمومية والمعامل سواء فى اليوم الدراسى أو أثناء فصول التقوية مع الإلتزام بالتباعد وتقليل الكثافات الطلابية ، مؤكداً على ضرورة نشر فرق التطهير بالمنازل و الأحياء الشعبية والقرى التى شهدت إصابات بفيروس كورونا، علاوة على تعقيم المبانى والمنشآت الحكومية والمواقع الخدمية .



تعقيم المدارس



حملات فحص المواطنين