محافظة بنى سويف تنتهى من 54 مشروعا تشمل 12 قطاعا خدميا وتنمويا.. فيديو وصور

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أنه تم الانتهاء خلال هذا العام من 54 مشروعاً تشمل 12 قطاعاً خدمياً وتنموياً.

وأضاف محافظ بنى سويف خلال تهنئة لأهالى المحافظة بالعيد القومى: "يسرني أن أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، والذي يأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال الشجعان في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي "وقتها"، عندما شاركوا بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن، كما أحب أن أوجه رسالة لأبناء المحافظة، وأخص شبابنا، بأن عليهم أن يفخروا ببلدهم التي تمتلك التاريخ والعراقة، الأرض الطيبة، والشعب الطيب ، الذي صنع حضارة عظيمة يتحاكى بها الجميع وآثاراً شاهدة على التاريخ العظيم لهذه المحافظة". وتابع محافظ بنى سويف فى التهنئة : "نحن اليوم إذ نحيى هذه المناسبة التاريخية ، فإننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية، في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعيد القومي الذي نحتفل به هذا العام، سيشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والتي جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن، حيث تم الانتهاء خلال هذا العام من 54 مشروعاً تشمل 12 قطاعاً خدمياً وتنموياً وبتكلفة مليارات الجنيهات". وقام محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، بوضع إكليل من الزهور على الُنصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بنى سويف، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، وتم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ، ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة ، وذلك احتفالاً بالعيد القومى لمحافظة بنى سويف .

وعقب انتهاء مراسم وضع أكاليل الزهور ، هنأ المحافظ الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها النهنئة لأبناء بنى سويف بهذه المناسبة التاريخية التى تأتى إحياءً لذكرى مشاركة أبناء المحافظة فى ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي، متمنيا أن يكون شعب بنى سويف كعادته دائما ساعدا قويا وظهيرا وطنياً للدولة فى بناء مصر الحديثة واستكمال مشوار التنمية الذى بدأته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية .

وشهدت مراسم وضع أكاليل الزهور حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، وأعضاء المجلس التنفيذى والمجلس القومى للمرأة والشباب من أعضاء المجلس الاستشارى والتأهيل والتمكين .

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لمايمثلة من تحفيز واستنهاض للهمم فى قلب ووجدان المواطن السويفى لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها فى إطار رؤية 2030 .

لافتا إلى أن العيد القومى هذا العام سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات والمرافق الحيوية ، تزيد عن 50 مشروعا بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات والتى تسهم فى توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة ، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو محافظات الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت خطة لاستقبال هذه المناسبة وإظهارها بالشكل اللائق لمثل هذه المناسبة الوطنية والقومية ، والتى ينتظرها المواطن سنويا والتى تشهد افتتاح العديد من المشروعات ، حيث وجه المحافظ باتخاذ اللازم ليكون الاحتفال بالعيد القومى لبنى سويف غير تقليدى ، وأن يعم كافة أرجاء المحافظة، ويتضمن فعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة .



محافظ بنى سويف أثناء النشيد الوطنى



محافظ بنى سويف يتجه لقبر الجندى المجهول