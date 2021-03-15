محافظة بنى سويف تنتهى من 54 مشروعا تشمل 12 قطاعا خدميا وتنمويا.. فيديو وصور

وعقب انتهاء مراسم وضع أكاليل الزهور ، هنأ المحافظ الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها النهنئة لأبناء بنى سويف بهذه المناسبة التاريخية التى تأتى إحياءً لذكرى مشاركة أبناء المحافظة فى ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي، متمنيا أن يكون شعب بنى سويف كعادته دائما ساعدا قويا وظهيرا وطنياً للدولة فى بناء مصر الحديثة واستكمال مشوار التنمية الذى بدأته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية .
وشهدت مراسم وضع أكاليل الزهور حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، وأعضاء المجلس التنفيذى والمجلس القومى للمرأة والشباب من أعضاء المجلس الاستشارى والتأهيل والتمكين .
وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لمايمثلة من تحفيز واستنهاض للهمم فى قلب ووجدان المواطن السويفى لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها فى إطار رؤية 2030 .
لافتا إلى أن العيد القومى هذا العام سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات والمرافق الحيوية ، تزيد عن 50 مشروعا بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات والتى تسهم فى توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة ، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو محافظات الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت خطة لاستقبال هذه المناسبة وإظهارها بالشكل اللائق لمثل هذه المناسبة الوطنية والقومية ، والتى ينتظرها المواطن سنويا والتى تشهد افتتاح العديد من المشروعات ، حيث وجه المحافظ باتخاذ اللازم ليكون الاحتفال بالعيد القومى لبنى سويف غير تقليدى ، وأن يعم كافة أرجاء المحافظة، ويتضمن فعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة .
محافظ بنى سويف أثناء النشيد الوطنى
محافظ بنى سويف يتجه لقبر الجندى المجهول
محافظ بنى سويف يضع اكليل على قبر الجندى المجهول
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