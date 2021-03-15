محافظة المنوفية تتلقى 200 ألف و709 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

المنوفية - محمد فتحى

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب 200 ألف و709 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 691 مليون جنيه.

وأشار محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية.

وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .

وأوضح محافظ المنوفية أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.