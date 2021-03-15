متجر هواوي HUAWEI AppGallery يضم أكثر من 25 تطبيقاً للبنوك والمحافظ المالية في مصر

استكمالاً للنجاحات التي حققها متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن تحقيق إنجازاً جديداً في مجال الخدمات البنكية والمالية الرقمية بانضمام ما يزيد عن 25 تطبيق للبنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية. ويأتي هذا النجاح ليعكس على خطط هواوي على تطوير خدماتها ومنصتها للتطبيقات لتوفير تجربة شاملة لمستخدمي أجهزتها في السوق المصري.





وتضم التطبيقات المتاحة في فئة الخدمات البنكية عبر الهاتف Mobile Banking تطبيقات لبنوك مثل البنك التجاري الدولي CIB Mobile Banking، وبنك مصر BM Online، وبنك القاهرة BDC Mobile Banking، والبنك الأهلي الكويتي ABK-Egypt Mobile Banking، وغيرها. ويضم متجر HUAWEI AppGallery تطبيقات المحافظ الإلكترونية كذلك ومن ضمنها محفظة البنك التجاري الدولي CIB Smart Wallet، ومحفظة بنك مصرBM Wallet، ومحفظة البنك الأهلي المصري NBE Phone Cash، ومحفظة بنك القاهرة Qahera Cash، وخدمات فودافون كاش - Vodafone Cash عبر تطبيق أنا فودافون – Ana Vodafone، وتطبيق شبكة أورانج Orange Cash، وتطبيق الشركة المصرية للاتصالات We Pay.

وصرّح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر "إن إطلاق مجموعة من أكبر البنوك المتواجدة بالسوق المصري لتطبيقاتها على متجر HUAWEI AppGallery يؤكد نجاحنا في تطوير وتوفير منصة آمنة تحافظ على خصوصية بيانات المستهلكين كجزء من منظومتنا الشاملة HUAWEI Ecosystem. نعمل في هواوي بشكل مستمر أيضاً على توفير الشركات والمطورين بكافة الحلول والوسائل التقنية ليتمكنوا من توفير خدماتهم لمستخدمي أجهزة هواوي. ونسعى كذلك على العمل مع مطوري تطبيقات الحلول المالية المبتكرة لنساهم في نشر الوعي المالي عبر مشاركة خبراتنا معهم، بما يساهم في تحقيق رؤية التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية."

علاوة على ذلك، يضم المتجر مجموعة من تطبيقات المدفوعات الإلكترونية الشهيرة مثل تطبيق myFawry، وBee Mobile، و"أمان"، وتطبيق "سهل – Sahl". وكانت قد أعلنت هواوي في نهاية العام الماضي عن طلاق خدمة الدفع الإلكتروني المباشر "Direct Carrier Billing-DCB" لعملائها داخل كافة التطبيقات والألعاب عبر متجر HUAWEI AppGallery وذلك لجميع مُشغلي الاتصالات في مصر. وتوفر هذه الخدمة أفضل الحلول للمستهلك في القيام بعمليات المدفوعات الإلكترونية حيث تمكّن المستخدم من القيام بالدفع الإلكتروني بمجرد إضافة القيمة على الفاتورة الشهرية أو استقطاعها من الرصيد.

وتحرص هواوي على التعاون مع الشركات المقدمة لتلك الخدمات من كافة النواحي التشغيلية، حيث أسفر التعاون مع شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية عن تواجد تطبيق "تجار أمان"، والذي يتيح لشركاء شركة أمان من التجار وسيلة سهلة وآمنة للقيام بمعاملاتهم مع العملاء، بالإضافة لإمكانية تسجيل حساب جديد بخطوات بسيطة. ويحتوى متجر HUAWEI AppGallery على تطبيق valU، وهو الوحيد من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يتيح للمستخدم الحصول على تيسير ائتمانى لحظى من شبكة متنامية من محالّ التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية، عبر الهواتف الذكية.

ويحتوى متجر HUAWEI AppGallery أيضاً على تطبيقات مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية FinTech، حيث يضم تطبيق MoneyFellows الرائج، وهو أول تطبيق مصري لإدارة الدوائر المالية أو ما يعرف باسم "الجمعيات" بشكل رقمي، بين شبكة واسعة من المستخدمين، بحيث يكون الاشتراك في الجمعيات متاح دائما، كما يمكن الاشتراك في أكثر من جمعية في نفس التوقيت.

وسجلت منصة تطبيقات “HUAWEI AppGallery” منذ إطلاقها في 2018، ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، واستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم لمنصة خدماتها. وساهمت كل هذه الإنجازات التي حققتها هواوي في وقت قصير في زيادة ثقة الكثير من الكيانات الاقتصادية الكبيرة مثل البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى في متجر التطبيقات وحرصها على اضافة تطبيقاتها والتنويه عن هذا في حملاتهم الاعلانية التي تصل إلى ملايين المستخدمين.