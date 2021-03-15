مالا تعرفه عن التصلب المتعدد.. أشهر أعراضه الرؤية الضبابية والشعور بالإعياء

كتب - محمود جلال

التصلب المتعدد هو مرض مزمن يصيب الدماغ والحبل الشوكي ويمثل خطرا على وظائف الجسم ويمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويسبب مشاكل الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، والذي يمكن أن يكون مشكلة في النهاية، ويمكن أن يسبب التصلب المتعدد الكثير من الضرر والضعف في الأعصاب.



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أنواع التصلب المتعدد

متلازمة العزلة السريرية

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض التصلب العصبي المتعدد ويعتبر بمثابة المرحلة الأولى، تستمر الأعراض في الغالب لمدة 24 ساعة على الأقل في النوع، إذا حدثت نوبة أخرى في نقطة أخرى، يقوم الطبيب بتشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد.

التصلب المتعدد المتكرر الانتكاس

شكل شائع آخر من أشكال مرض التصلب العصبي المتعدد ويتأثر به معظم الناس، يتسبب في نوبات من الكثير من الأعراض المتزايدة وفترات أطول من الهدوء أيضًا في هذا، قد تبدأ الأعراض في الاختفاء جزئيًا أو كليًا.



التصلب المتعدد

التصلب المتعدد التدريجي الأولي

في هذا النوع، تميل الأعراض إلى التفاقم دون أي إشارة إلى الهدوء، قد يعاني بعض الأشخاص من الاستقرار وفترات تزداد فيها الأعراض سوءًا ثم تتحسن في بعض الأحيان.

التصلب المتعدد التدريجي الثانوي:



التصلب المتعدد

في التصلب المتعدد التدريجي الثانوي، يعاني المرضى من نوبات من الانتكاس، لكن الحالة تسوء ببطء.

أعراض التصلب المتعدد

تختلف علامات وأعراض التصلب المتعدد من شخص لآخر حسب الأعصاب التالفة ومدة المرض ووفقًا للدكتور مانيش ، فإن أعراض التصلب المتعدد هي: رؤية ضبابية، وفقدان البصر،وإعياء، ودوخة، وضعف، وخدر، وكلام غير واضح.

أسباب التصلب المتعدد

سبب التصلب المتعدد غير واضح تمامًا ولكن يمكن أن يكون هناك عوامل خطر مسؤولة، في مرض التصلب العصبي المتعدد ،أما أسباب مرض التصلب المتعدد فهي: تاريخ العائلة، ونقص فيتامين D، وأمراض المناعة الذاتية، والتدخين.