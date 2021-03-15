اليوم السابع
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ماذا قال ترامب عن ميجان ماركل بعد مقابلتها مع أوبرا وينفرى.. مستشاره يجيب

الإثنين، 15 مارس 2021 04:22 م
ماذا قال ترامب عن ميجان ماركل بعد مقابلتها مع أوبرا وينفرى.. مستشاره يجيب الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قال جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن ترامب أخبره من قبل أنه يعتقد أن ميجان ماركل ليست طيبة، وذكر موقع "ديدلاين" أن ميلر صرح بذلك أثناء مشاركته فى بودكاست ستيف بانون "War Room" الأسبوع الماضى.

 

وذكر التقرير أن ترامب أخبر من ميلر مشاركة تصريحاته من أجل اهتمام الأخبار، لكنه حذر قائلا: أنت تدرك لو قلت أى شيء سلبى عن ميجان مارك سيتم إلغائك.. انظر إلى بيرس مورجان.. وبحسب التقرير، الذى نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية أيضا، فإن ترامب قال ميلر إنه من فريق بيرس.

 

وكان مورجان، المذيع البريطاني الشهير ترك البرنامج الذى يشارك فى تقديمه "صباح الخير بريطانيا"، بعدما أدلى بتصريح على الهواء يشكك فيه فى مزاعم ماركل بتعرضها لسوء معاملة وحالة نفسية سيئة أثناء وجودها مع العائلة الملكية، وتراجع لاحقا عن انتقاد تصريحها على صحتها العقلية، لكن أصر على أنه لا يصدق المزاعم التي أدلت بها أثناء مقابلتها مع أوبرا وينفرى.

 

 


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