كويكب يمر قرب الكرة الأرضية غدا دون خطورة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية غدا الثلاثاء 16 مارس2021 اقتراب كويكب صغي ر يسمى 2021 EQ3 يبلغ قطره حوالى 23 مترا يتحرك بسرعة 12 كيلومتر بالثانية، وسيكون فى أقرب مسافة 278,305 كيلومتر عند الساعة 04:48 صباحا، ولن يكون مشاهدا بالعين المجردة ولن يصطدم بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه تم اكتشاف الكويكب2021 EQ3 بتاريخ 11 مارس بواسطة مرصد جبل ليمون لمراقبة السماء في أريزونا، وذلك قبل خمسة أيام من اقترابه، وهو ينتمى إلى مجموعة كويكبات ابولو.

وتابعت، "للمقارنة فإن حجم هذا الكويكب حسب التقديرات هو تقريبا بنفس حجم الكويكب الذى اخترق سماء روسيا فى فبراير 2013 ولو افترضنا أنه فى مسار اصطدام مع الأرض فسوف يتفكك فى أعلى الغلاف الجوى للأرض، وتحرر عنه طاقة عالية تسبب فى موجة صدم وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض فى صورة أحجار نيزكية.

وتابع التقرير: تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسى تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأى تهديد حقيقى لأى كويكب فى المستقبل.