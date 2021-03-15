اليوم السابع
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كفر الشيخ تتلقى 116 ألفا و674 طلب تصالح بقيمة 522 مليونا و402 ألف جنيه

الإثنين، 15 مارس 2021 02:47 م
كفر الشيخ تتلقى 116 ألفا و674 طلب تصالح بقيمة 522 مليونا و402 ألف جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 116 ألفا و674 طلب تصالح، بقيمة522  مليون و402 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة ، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح ، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

طلبات التصالح

البناء المخالف

طلبات التصالح على مخالفات البناء

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

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