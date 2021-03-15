قوافل طبية وأخرى لإكتشاف المواهب بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية

الغربية _ عادل ضرة

أطلقت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مجموعة من القوافل الشاملة في كافة المجالات لعدد من القرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجًا.

جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء وزارات التضامن الإجتماعي والزراعة والتربية والتعليم بالغربية.

وأكد الدكتور عماد عتمان، في بيان صحفي، مناقشة المجلس مقترحات وكلاء الكليات للمشاركة في المشروع القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال القوافل الشاملة "طبية، بيطرية، اجتماعية، توعوية، زراعية، رياضية"، والتى من شأنها تنمية وتطوير الريف المصرى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن المجلس ناقش أيضًا إطلاق قوافل لإكتشاف المواهب من أبناء تلك القرى ورعايتها ودعمها، وقيام مراكز التدريب والمراكز الإستشارية المختلفة بالجامعة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة من أجل ضمان حياة كريمة لأبناء تلك القرى، والمساهمة فى رفع مستوى معيشتهم.

وإختتم المجلس بتكريم المهندس علي بيومي، وكيل مديرية الزراعة السابق، والدكتور السيد سالم، وكيل كلية العلوم السابق.



نائب رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بوكلاء الكليات



نائب رئيس جامعة طنطا يكرم وكلاء وزراء سابقين (1)