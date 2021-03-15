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قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها بسبب غسيل الشبكات غداً

الإثنين، 15 مارس 2021 12:02 م
قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها بسبب غسيل الشبكات غداً محطة مياه شرب - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عن مدينة منوف وضواحيها لغسيل الشبكة.

وطالب بيان شركة المياه اليوم، أهالى مدنية منوف وضواحيها وأصحاب المستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وأن كانت موجودة بالشبكة.

وأعلن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، عن أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف، طبقا لما ورد من وزارة التخطيط ، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التى تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة .

وبلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن العام الماضى طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه ، فى حين بلغت فى العام قبل الماضى 344 مليون جنيه ، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الاعوام السابقة ، مما يساهم فى انجاز العديد من المشروعات وانهاء الجارى تنفيذه وادخال الخدمة لقرى جديدة ، وذلك فى إطار جهود اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها فى عدد من القرى والنجوع على مستوى المحافظة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى المحرومة .

 


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