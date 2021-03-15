اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع الكهرباء عن 8 مناطق بأسيوط لمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة

الإثنين، 15 مارس 2021 03:49 م
قطع الكهرباء عن 8 مناطق بأسيوط لمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة محول كهرباء - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة أسيوط ، عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط ، اليوم الإثنين، عن انقطاع الكهرباء بدًءا من صباح غد الثلاثاء، ولمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة بلوحه كهرباء البركة.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث فى بيان له اليوم الإثنين، إنه بناءً على الإشارة الواردة من قطاع كهرباء جنوب أسيوط، أنه سيتم قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمحافظة أسيوط غدا الثلاثاء ولمده ساعه صباحآ بمناطق " أجزاء من شارع يسرى راغب – أبراج الشرق – شارع الجيش صيدناوى – منطقه الوكايل بالقيسارية – سنترال غرب – الشيخ على عبد الدايم – شارع سعد زغلول – منطقه الشادر القديم " وذلك لأعمال صيانه بلوحه كهرباء البركة.


اسيوط

مركز الكوارث

انقطاع الكهرباء

كهرباء اسيوط

صيانة لوحة كهرباء البركة

المحولات الكهربائية

قطاع كهرباء اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فصل الكهرباء اليوم عن مناطق بمدينة بنى سويف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 مارس 2021 12:00 ص

غدا.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف للصيانة

الأحد، 14 مارس 2021 03:04 م

فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية اليوم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:00 ص

فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة غدا لصيانة المحولات الدورية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:59 ص

اليوم.. فصل الكهرباء عن مركز ومدينة النجيلة من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:14 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة