قطع الكهرباء عن 8 مناطق بأسيوط لمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة

أسيوط - هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط ، عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط ، اليوم الإثنين، عن انقطاع الكهرباء بدًءا من صباح غد الثلاثاء، ولمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة بلوحه كهرباء البركة.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث فى بيان له اليوم الإثنين، إنه بناءً على الإشارة الواردة من قطاع كهرباء جنوب أسيوط، أنه سيتم قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمحافظة أسيوط غدا الثلاثاء ولمده ساعه صباحآ بمناطق " أجزاء من شارع يسرى راغب – أبراج الشرق – شارع الجيش صيدناوى – منطقه الوكايل بالقيسارية – سنترال غرب – الشيخ على عبد الدايم – شارع سعد زغلول – منطقه الشادر القديم " وذلك لأعمال صيانه بلوحه كهرباء البركة.