اليوم السابع
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فض 355 فرحا وتحرير 3315 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 693 مركز دروس خصوصية بالغربية

الإثنين، 15 مارس 2021 11:28 ص
فض 355 فرحا وتحرير 3315 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 693 مركز دروس خصوصية بالغربية كمامة - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير 14 محضرا لمواطنين، وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع 10مواطنين بإجمالى مبلغ 500 جنيها، ولم يتم التصالح مع 4 مواطنين وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية فى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنشآت العامة والأماكن المغلقة ، حيث تم فض 12 سوقا، 7 أفراح ومآتم وغلق وتشميع 2 مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس  .

وأسفرت الحملات عن تحرير 3272 محضرا للأفراد و43 محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض 857 سوقا، 355 فرحا، وتشميع وغلق 693 مركز دروس خصوصية .

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعى الصحى الوقائى بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.


الغربية

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