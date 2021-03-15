فتح جميع أندية محافظة الإسماعيلية "مجانًا" لكبار السن.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، فى بيان اليوم الاثنين، فتح جميع أندية المحافظة لكبار السن مجانًا، مؤكدًا أن أى شخص تجاوز الستين من العمر سيدخل بالمجان بمجرد إظهار بطاقته الشخصية لإثبات العمر دون أى رسوم.

وكان قد استوقف محافظ الإسماعيلية أحد المواطنين بنادى الشجرة اليوم، خلال تفقده معرض للغرفة التجارية، واشتكى المواطن من عدم قدرتهم على الدخول لأندية المحافظة ودفع الرسوم خاصة وأنهم اعتادوا التواجد فى النادى بشكل شبه يومي.

وافتتح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، اليوم الاثنين، المعرض السابع عشر للغرفة التجارية ومجلس سيدات الأعمال بمقر نادى الشجرة بمدينة الإسماعيلية.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية لعمل دورات تدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة لإثقال الشباب بالمهارات التى تساعدهم فى زيادة مشروعاتهم.

وقال بشارة، إن الدورات التدريبية سترفع من قدرات الشباب خاصة فى الصناعات اليدوية كأعمال الخرز والكروشيه والتطريز.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المعارض الحالية تشهد زيادة مستمرة فى الأعداد وإقبال من عارضين جدد يقتحمون سوق المشروعات الصغيرة، مؤكدًا: "لن نتركهم وسندعمهم ونوفر لهم كل وسائل الدعم ومختلف المعارض لتسويق منتجاتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع وخاصة الشباب والسيدات المبتدئين".